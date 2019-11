Huawei vuole smartphone in Occidente

Modello P40 potrebbe debuttare prima del previsto

Huawei non ha rinunciato a lanciare un suo smartphone sul mercato occidentale, nonostante il bando dell’amministrazione Trump.

Stando al sito Gizchina, sembra che l’azienda cinese stia puntando a portarvi i prossimi modelli P40 e P40 Pro, nella prima parte del 2020, forse addirittura prima del Mobile World Congress che si svolgerà dal 24 febbraio.

Sul recente modello Mate 30 Pro lanciato a fine settembre a Monaco di Baviera non ci sono le applicazioni Google.

Huawei è stata inserita a maggio scorso nella lista nera del commercio Usa, rendendo così difficile acquistare prodotti e servizi dalle aziende americane.

Secondo recenti indiscrezioni dei media Usa, si potrebbe aprire una tregua di 90 giorni per le aziende statunitensi che fanno affari e hanno legami con la società.

Il Dipartimento del Commercio americano si appresterebbe, infatti, ad estendere di fatto le licenze che consentono ai colossi statunitensi di continuare a lavorare con Huawei.

Secondo le previsioni del Ceo e fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, la società prevede di vendere 240-250 milioni di smartphone nel 2019, in crescita fra il 16 e il 21% rispetto ai 206 milioni dello scorso anno.

Nel 2020 le vendite all’estero sono attese invece in contrazione, ha preannunciato Ren.

Si fara’ sentire, a differenza di quanto avvenuto quest’anno, il bando imposto dagli Stati Uniti.

