José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico portoghese sostituisce l’argentino Mauricio Pochettino, esonerato martedì dagli Spurs. Lo Special One, che torna in panchina dopo l’esperienza alla guida del Manchester United, ha firmato un contratto fino al 2022-2023. “La qualità della rosa e del settore giovanile mi esalta. La possibilità di lavorare con questi giocatori mi ha convinto”, le parole dello Special One citate dalla Bbc.

Adnkronos