Auto, salgono le immatricolazioni a ottobre. Anche Fca in crescita

Ottobre positivo per il settore auto in Europa. Nel mese scorso, le immatricolazioni sono cresciute dell’8,7%, raggiungendo le 1.177.746 unità. Si tratta del dato più alto ad ottobre mai registrato dal 2009. Nello stesso mese dell’anno scorso, le immatricolazioni erano diminuite del 7,3% dopo l’entrata in vigore del test Wltp, stabilendo una bassa base di confronto per il 2019. Di conseguenza, quasi tutti i paesi dell’Ue hanno registrato aumenti in ottobre, ad eccezione di Cipro e il Regno Unito. Positivo anche il dato di Fca, con le vendite che salgono del 2,6% anche se la quota di mercato del gruppo in Europa scende dal 5,9% al 5,6%.

Guardando ai singoli Paesi, quattro dei cinque principali mercati dell’Ue hanno registrato forti aumenti: la Germania (+12,7%), Francia (+8,7%), Italia (+6,7%) e Spagna (+6,3%), mentre le vendite di auto sono diminuite nel Regno Unito (-6,7%).

Da gennaio a ottobre, le immatricolazioni di auto nuove sono diminuite dello 0,7% rispetto ai primi 10 mesi del 2018. Sebbene la domanda sia aumentata in tutta la Ue a settembre e ottobre, la Germania (+3,4%) è rimasto l’unico grande mercato europeo a registrare finora una crescita nel 2019. Per contro, la Spagna (-6,3%) e il Regno Unito (-2,9%) hanno registrato i cali più forti a 10 mesi dall’inizio dell’anno, mentre i mercati italiano (-0,8%) e francese (-0,3%) hanno quasi recuperato i volumi del 2018.

Repubblica.it