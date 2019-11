Le tre istituzioni dell’Unione europea (Commissione, Parlamento e Consiglio) hanno raggiunto un accordo sul bilancio della Ue per il 2020 che permetterà di concentrare le risorse “sulle priorità che contano per i cittadini: cambiamento climatico, lavoro, giovani, sicurezza e solidarietà nella Ue”. Lo annuncia in una nota la Commissione europea. In particolare, il 21% del budget complessivo andrà a misure per affrontare il cambiamento climatico.

Tgcom24