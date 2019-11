Mittel compra Ciesse Piumini

Colacicco, puntiamo a forte aumento del fatturato

Mittel acquisisce il 90% di Sport Fashion Service, che detiene il marchio Ciesse Piumini. Si tratta di una società che prevede per il 2019 un fatturato di oltre 25 milioni ed un Ebitda margin di circa il 20%.

Il ritorno di Mittel nel settore dell’abbigliamento e lifestyle, dove era già stata con Moncler, si inserisce in una strategia di investimento volta a cogliere opportunità in settori e brand del made in Italy con forti prospettive di crescita.

L’acquisto di Ciesse Piumini amplia ulteriormente il livello di diversificazione del portafoglio investimenti del gruppo Mittel, già presente nei settori arredobagno e design, Residenze Sanitarie Assistenziali e Automotive.

“Per Ciesse Piumini puntiamo, grazie anche al rafforzamento del team manageriale, ad un forte aumento del fatturato consolidando i margini reddituali già oggi espressi dalla società”, ha affermato Marco Colacicco, presidente del comitato Esecutivo di Mittel.

Ansa.it