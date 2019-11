Cortana, addio APP SU iPhone e Android nel 2020

All’inizio del 2020 l’app Cortana di Microsoft per iOS e Android non sarà più disponibile in numerosi paesi del mondo.

L’assistente vocale della casa di Redmond è presente sotto forma di applicazione per gli smartphone Apple e del robottino verde fin dal 2015.

La multinazionale guidata da Satya Nadella lo integrerà sempre di più nelle app di produttività Microsoft 365.

Non sarà quindi la fine dell’assistente virtuale, ma piuttosto la migrazione verso altri servizi.

Non è chiaro se Cortana continuerà a esistere in altri mercati, tra cui quello italiano e quello statunitense.

Ne’ se diventerà un’applicazione indipendente nei computer Windows o continuerà a ricoprire il suo attuale ruolo nei tablet Surface dove viene utilizzata per la configurazione.

La cosa certa è che Microsoft informa che il supporto per l’app Cortana cesserà di funzionare dal 31 gennaio 2020 in Australia, Canada e Regno Unito, oltre che il Cina, India, Messico, Germania e Spagna.

Ansa.it