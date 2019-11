CDP dà il via alle celebrazioni per il 170° anno di attività

Una lunga storia al servizio del Paese per un’Istituzione che guarda al futuro

Si è tenuta oggi a Roma la cerimonia di inaugurazione del 170° anno di attività di Cassa Depositi e Prestiti, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, del Presidente dell’Acri Francesco Profumo, del Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini e dell’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo. Presenti anche le massime autorità pubbliche, gli esponenti del mondo delle imprese e della società civile.

Con oggi, l’Istituzione dà il via ad una serie di iniziative territoriali volte a valorizzarne il ruolo a sostegno dello sviluppo del Paese.

Dalla sua fondazione nel 1850, CDP ha contribuito a realizzare le principali infrastrutture di trasporto, strade, ferrovie, porti, e le reti energetiche e di telecomunicazione, così come i principali luoghi del vivere sociale, scuole, ospedali, case popolari, e tutte le altre opere fondamentali al fine di migliorare la qualità dei servizi e la vita dei cittadini.

Nel corso del tempo l’attività si è notevolmente ampliata per rispondere ai profondi mutamenti del contesto socio-economico. Per effetto di questi mutamenti, accanto ai tradizionali mutui agli Enti Locali, si sono aggiunte l’attività di finanziamento delle infrastrutture, in collaborazione con soggetti privati, e quella di sostegno alle imprese, per la crescita dimensionale, l’internazionalizzazione e l’innovazione. L’operatività si è estesa anche al settore immobiliare, con iniziative di social housing e di riqualificazione urbana e alla cooperazione internazionale per promuovere iniziative di crescita sostenibile anche nei paesi in via di sviluppo.

In tutti questi anni la missione istituzionale di CDP si è realizzata attraverso l’impiego responsabile e consapevole del Risparmio postale, un bene prezioso delle famiglie italiane, che ha rappresentato, e riveste tuttora, un ruolo fondamentale per la crescita dell’economia. Un modello virtuoso che ha permesso nel corso dei decenni di raccogliere risorse sul territorio e di investirle nella crescita del Paese, mantenendo intatto il rapporto di fiducia con i risparmiatori.

Il Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini ha dichiarato: “Da 170 anni Cassa Depositi e Prestiti è protagonista nel sostegno alle infrastrutture e all’economia reale, investimenti che richiedono capitali pazienti e che sono determinanti per la crescita del Paese. CDP è un’istituzione unica, espressione perfetta dell’unione tra pubblico e privato. Per questo motivo, noi vogliamo conciliare una strategia di sviluppo sostenibile con la tutela del risparmio che ci viene affidato, in linea con i principi del nostro Statuto”.

L’Amministratore Delegato di CDP Fabrizio Palermo ha dichiarato: “In questi 170 anni la missione di CDP è rimasta la stessa, così come i motivi ispiratori che ne hanno guidato l’evoluzione nel corso della storia. Oggi ci troviamo però in uno scenario nazionale, europeo e globale più complesso. Per questo CDP continua a cambiare, allargando il suo orizzonte ed estendendo le competenze a servizio del Paese. Per Cassa Depositi e Prestiti il Piano industriale 2019 – 2021, lanciato undici mesi fa, rappresenta un cambio di passo, una nuova spinta che vuole fare leva su innovazione, inclusione e sostenibilità con un approccio del tutto nuovo, basato su un rapporto più solido con il territorio, sulla volontà di “fare rete” e sulle competenze finanziarie e industriali che rendono CDP un’Istituzione unica nel contesto nazionale”.

Oggi, nel corso della cerimonia per le celebrazioni del 170° anno di attività di Cassa Depositi e Prestiti, è stata presentata la nuova forma grafica dei Buoni fruttiferi postali, realizzata grazie alla collaborazione tra CDP, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Poste Italiane.

Cassa Depositi e Prestiti ha scelto di utilizzare, per le nuove emissioni, un’iconografia ispirata alle divinità fluviali che rimanda alla tradizione dei titoli cartacei, arricchita dalla presenza di elementi che rappresentano gli attuali settori di attività di CDP.

Buoni e Libretti si sono confermati, anche nel 2018, la principale fonte di raccolta di CDP con uno stock che ha raggiunto circa 260 miliardi di euro. Forte di un’antica tradizione, il Risparmio Postale è proiettato verso il futuro: a testimoniarlo è il miliardo di euro raccolto negli ultimi dodici mesi, soprattutto tra i millennial, attraverso i canali online.