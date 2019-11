App, adesso TikTok sperimenta l’e-commerce

TikTok scommette sull’e-commerce. L’applicazione cinese molto diffusa tra i giovani (nella foto) segue le orme dei concorrenti Instagram e Snapchat, secondo il Wall Street Journal (Wsj), e sperimenta di conseguenza nuove funzionalità tra cui quella per fare shopping online, grazie a link che gli utenti possono inserire da sé, coinvolgendo gli amici nelle loro esperienze di acquisto. «Stiamo sperimentando nuovi modi per migliorare l’esperienza dei nostri utenti. Vogliamo ispirare la creatività e aggiungere valore alla nostra comunità», ha dichiarato un portavoce di ByteDance, la società cinese che possiede l’applicazione.

TikTok è presente anche in Italia da circa un anno (tra gli ultimi volto noti che si sono iscritti c’è il segretario della Lega Matteo Salvini). Invece, nel mondo l’app ha già raggiunto un pubblico di un miliardo di utenti che caricano brevi clip musicali (ma non solo). Complessivamente, il suo pubblico è sparso in 150 differenti nazioni.

Di contro, anche gli altri social tengono d’occhio le iniziative di TikTok. In particolare, Instagram ha deciso in Brasile di lanciare l’esperimento Reels, ossia la possibilità anche per i suoi iscritti di realizzare brevi video amatoriali.

ItaliaOggi