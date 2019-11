Tremila cani in mostra alla fiera di Roma dal 23 al 24 novembre

Tremila cani in mostra per 145 razze, 42 stand con i migliori marchi a prezzi speciali riservati alla fiera, tra alimentazione, svago, igiene, benessere e trasporto, decine di attività cinofile e di divertente coinvolgimento del pubblico per una media di 10000 visitatori giornalieri. Sono i bau-numeri del Roma Winner 2019 che si terrà alla Nuova Fiera di Roma sabato 23 e domenica 24 novembre (Ingresso EST, Padiglioni 3 e 4, ore 10.00-19.30 www.romawinner.it). Main sponsor è Monge, con partner Farmina e Schesir. La grande cinofilia internazionale torna a Roma per un evento da non perdere: con uno spettacolo mozzafiato ben 26 giudici da tutto il mondo assegneranno il “Roma Winner 2019” nel Best in Show. La doppia Esposizione Internazionale canina organizzata dal Kennel Club Roma e dal Gruppo Cinofilo Capitolino, in collaborazione con Enci e Fci, sarà dedicata a tutti gli amanti del cane e a tutte le famiglie che vogliono trascorrere una giornata all’insegna dell’amore per il loro miglior amico a quattro zampe. “Negli oltre 18.000 mq di spazi daremo vita ad un evento con momenti dedicati a tutte le 145 razze presenti – spiega Francesco Cochetti, presidente del Kennel Club Roma – oltre a tante attività ludiche e sociali, casting di cani attori, spettacoli di giocoleria, disc dog, dog dance. E un vasto villaggio commerciale con centinaia di proposte imperdibili farà dimenticare a tutti la nostalgia di casa”. Dalle 10.00 alle 13.00 oltre 3000 cani provenienti da tutta Europa saranno giudicati da ben 26 giudici internazionali provenienti da tutto il mondo che decreteranno il vincitore più rappresentativo dello standard di ogni singola razza. Poi dalle 14.00 tutti i finalisti si sfideranno al Best in Show. Ma non è finita. La manifestazione sarà un’occasione unica per grandi e piccini per vedere dal vivo lo show effetto “Wow” del pluri-campione del mondo di Disc Dog Adrian Stoica e dei suoi cani spettacolari. E per chi sogna di vedere il proprio quattro zampe brillare in tivù come una star potrà farlo partecipare al pet-casting di Dogstudios, l’azienda di Carolina Basile specializzata nel campo dello spettacolo, tra film, fiction e programmi di intrattenimento televisivo. Di più. Si potranno vivere anche tante altre “dog-experience” come “sfida il cane portiere” interagendo con il proprio beniamino in percorsi di slalom e non solo grazie al centro cinofilo Valcanneto Asd. Ancora, sabato 23 alle ore 13.00 ci sarà una grande dimostrazione delle unità cinofile della Polizia di Stato, tra interventi anti-sommossa, ricerca droga e persone. Tante altre attività i due pomeriggi (ore 14.00 – 19.30). Dalla divertentissima esibizione coreografica di ballo cane-proprietario a cura di Sky Jumper alle simpatiche attività di coinvolgimento del pubblico a cura dei centri cinofili Valcanneto Asd e La Valletta. E poi “alla scoperta del cane” con cenni storici e standard di razza a cura di Alfonso Montefusco, non mancherà anche in questo caso il coinvolgimento del pubblico. E poi “Nei miei panni”, toelettatura, consigli tecnici e pratici con professionisti del settore della Federazione Nazionale Toelettatori, “Scatta la foto” con i nostri Vip e il tuo amico a quattro zampe grazie a Dog Show Caput Mundi di Katia&Italo che presenterà anche i cani Campioni italiani, esteri e mondiali (Fci), altre divertenti attività di coinvolgimento del pubblico da parte di Seven Dog Academy, dell’addestratore e figurante Sas Andrea Momi, e di Katiuscia Castagna Muscella.