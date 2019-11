Mediaset sale al 15,1% del capitale della tedesca ProsiebenSat.1

Per il gruppo di Cologno è la risposta pan-europea necessaria per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto. Risposta positiva del titolo a Piazza Affari

La Borsa premia Mediaset (titolo oltre il 3,5% a Piazza Affari) che sale al 15,1% dell’emittente tedesca ProsiebenSat.1.

L’operazione è avvenuta attraverso la controllata Mediaset Espana, che ha acquisito una quota del 5,5% del capitale, che si aggiunge alle azioni già nel portafoglio del gruppo. “L’operazione conferma la fiducia nel futuro della televisione gratuita in Europa e la volontà di sviluppare il potenziale di crescita in Germania, il più grande mercato dei media in Europa”, si legge in una nota.

Mediaset, si legge nel comunicato, “crede fermamente nel futuro dell’industria europea dei media” e l’investimento odierno è “un importante passo avanti nella creazione di una Tv europea indipendente, forte nei contenuti e nella tecnologia, che possa migliorare la posizione competitiva dell’Europa nel mercato globale”.



Il gruppo di Cologno Monzese ritiene che le dimensioni stiano diventando infatti un fattore strategico sempre più cruciale.

Mediaset è convinta che “sia necessaria una risposta pan-europea per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto” con le “dimensioni adeguate” che “consentiranno a tutte le maggiori emittenti d’Europa di competere su un piano di parità potenziando le rispettive posizioni di leadership nell’intrattenimento, nei contenuti lineari e non lineari, nella tecnologia e nei dati”. In futuro, sostiene ancora Mediaset, “le strutture comuni paneuropee aiuteranno a creare le dimensioni necessarie per essere piu’ efficaci nella pubblicita’, per investire in tecnologie all’avanguardia e per puntare con forza sulla produzione di contenuti competitivi e su un’offerta digitale e on-demand sempre più ampia”.



Tgcom24