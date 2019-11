Apple lancia Research App, si può partecipare a studi medici

Conferma il crescente interesse per il settore sanitario

Apple lancia ‘Research App‘, con la quale si augura di attirare milioni di utenti a partecipare a una serie di studi medici basati sulle informazioni raccolte tramite l’iPhone e l’Apple Watch.

Da tempo Apple valuta modalità per incoraggiare l’attività fisica e monitorare la salute, e con l’app spera di riuscire a differenziarsi dalle rivali anche grazie al quasi miliardo di utenti iPhone e alla politica della “privacy first“.

La nuova app dichiara la “privacy un fondamentale diritto umano” e consente agli utenti di decidere se voler o meno partecipare a degli studi medici, di scegliere eventualmente a quali fra quelli disponibili aderire e di ottenere i loro risultati.

L’app non venderà dati a terzi. L’iniziativa di Apple conferma il crescente interesse della Silicon Valley per il settore sanitario e i dati che offre. Google e Amazon sono attive nel settore e Mountain View, secondo indiscrezioni, è di recente finita nel mirino delle autorità americane per la raccolta dati di milioni di pazienti ignari insieme a Ascension, il secondo operatore sanitario americano.

