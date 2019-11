Laurent, il bambino prodigio che sta per laurearsi a 9 anni

Laurent Simons ha 9 anni. Il prossimo dicembre si laureerà alla Eindhoven University of Technology in ingegneria elettronica.

Il suo caso, decisamente raro, ha attirato l’attenzione del mondo intero.

Figlio di due medici, intelligenti ma non geniali, Laurent ha mostrato fin da subito segni di una inspiegabile precocità e la capacità di assorbire qualunque tipo di informazione gli venisse sottoposta.

Una capacità di apprendere che ha impressionato anche i docenti dell’università di Eindhoven, che hanno riferito a CNN che Laurent è uno degli studenti più brillanti e veloci che abbia mai attraversato i loro corridoi.

Il bambino ha intenzione di proseguire gli studi con un dottorato di ricerca in ingegneria elettrica da affiancare agli studi, che già sta compiendo, di medicina. In futuro, dice, vorrà dedicarsi a sviluppare organi artificiali.

