Saipem, ​contratto in Guyana e ulteriori lavori E&C per 800 milioni di dollari

Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto subsea da Esso Exploration and Production Guyana Limited (“EEPGL”), una controllata di ExxonMobil, per il progetto Payara development situato nel blocco Stabroek al largo della Guyana a una profondità di circa 2000 metri. L’oggetto del contratto comprende strutture sottomarine, riser e flowline. Saipem si è inoltre aggiudicata alcuni ulteriori lavori su contratti E&C offshore attualmente in corso in Arabia Saudita, Azerbaigian e nel Mare del Nord.

Il valore complessivo di tali contratti, unitamente al contratto in Guyana, ammonta a circa 880 milioni di dollari. Saipem si era già aggiudicata contratti subsea in Guyana da EEPGL nel 2017 e nel 2018 relativi alle prime due fasi dello sviluppo del progetto Liza. L’esecuzione del nuovo progetto è subordinata alle autorizzazioni del Governo locale, all’approvazione dell’investimento da parte di EEPGL e dei suoi partner Hess Guyana Exploration Ltd e CNOOC Nexen Petroleum Guyana Ltd e ad una autorizzazione a procedere con la fase finale. Successivamente, Saipem eseguirà l’ingegneria di dettaglio, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di un grande impianto di produzione sottomarino. La struttura includerà circa 130 km di flowline, sistemi di iniezione di acqua e gas, riser flessibili e rigidi, terminazioni e jumper associati oltre all’installazione di collettori, ombelicali dinamici e statici e cavi liberi (flying-lead). Le fasi di test e pre-commissioning seguiranno la fase di installazione. In attesa delle necessarie autorizzazioni governative e dell’approvazione dell’investimento, l’assegnazione del contratto consente l’avvio di attività di ingegneria di dettaglio e di approvvigionamento. Le operazioni offshore saranno eseguite dalle navi ammiraglie di Saipem FDS2 e Constellation combinando in maniera ottimale diversi metodi di posa dei tubi, J-Lay e Reel-lay. “L’aggiudicazione di questo nuovo contratto – ha commentatio Stefano Cao, ceo di Saipem – rafforza la presenza di Saipem in Guyana. La nostra collaborazione fondata su rapporti di lungo termine con i nostri clienti è alla base del nostro modello di business. Lavorare con ExxonMobil, in particolare sui progressivi progetti di sviluppo di petrolio e gas in Guyana, rappresenta un’opportunità, ma è anche un impegno a preservare la relazione con i nostri stakeholder attraverso performance sostenibili. La nostra attenzione continua per la sicurezza, l’ambiente, l’innovazione e l’efficienza in termini di costi è fondamentale per consolidare la nostra posizione tra le aziende leader nel subsea”.