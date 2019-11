Al via oggi “Io & Te Roma Wedding Show 2019”, tutto per gli sposi

Dopo il grande successo del Rome Fashion Week e del Roma Bridal Week, torna nella Capitale l’appuntamento dedicato agli sposi per conoscere tutte le tendenze legate al mondo del matrimonio, un mercato mai in crisi ed in continua evoluzione grazie alla creatività degli stilisti ed al gran numero di addetti ai lavori. Oltre cento gli espositori presenti alla fiera “IO & TE – Roma Wedding Show 2019”, che ha aperto i battenti oggi – per la durata di quattro intere giornate fino a domenica 17 – presso la Nuova Fiera di Roma. “Abbiamo pensato ad un percorso per trovare il meglio sul mercato – spiegano i patron di IO & TE, Fabio Ridolfi e Andrew Lookman – oltre alla moda, tanti i temi trattati in fiera. Ecco un’area dedicata ai fiori e agli allestimenti di tendenza a cura di Interflora Italia. E, poi, uno spazio dedicato al cake design a cura dell’artista Katia Malizia, che ha ideato una competizione tra quaranta pasticceri provenienti da tutta Italia: il vincitore verrà premiato dall’attore Gilles Rocca. Nel corso delle quattro giornate, saranno presenti anche testimonial appartenenti al mondo dello spettacolo quali il ballerino di Ballando con le Stelle su Rai Uno, Simone Di Pasquale, che aprirà il primo giorno della fiera in occasione della sfilata dell’Atelier Davino Spose con le creazioni dello stilista americano Zac Posen”.

Tra le maison che propongono le loro ultime collezioni, Pronovias, Nicole Milano, Toi Sposa, Petrelli, Andrea Versali Uomo – che il 17 Novembre presenta le collezioni dell’Atelier Dorians. “Il nostro team – chiosano Ridolfi e Lookman – è in costante contatto con titolari di esercizi commerciali al fine di creare un rapporto di fiducia e sinergia. Grazie al nostro sito web (www.fieraioete.it), al servizio newsletter e al nostro magazine Fashion Biz (in italiano che in inglese) riusciamo a raggiungere oltre 4.000 negozi in Europa ed avere un polso attendibile di quello che, di volta in volta, richiede il mercato”. Denso il programma di appuntamenti della manifestazione che ha aperto oggi con la sfilata delle collezioni Sposa e Sposo della Maison Pronovias. Il calendario eventi è pubblicato sul sito www.fieraioete.it e aggiornato sulle pagine social dedicate: ogni giorno si alternano decine di sfilate e presentazioni statiche con la migliore selezione di collezioni, di designer e marchi premium.