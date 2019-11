Arriva Twitter Topics, per seguire argomenti d’interesse

Nuova funzione apparirà nella timeline

Twitter lancia ‘Topics‘, una nuova funzione che consente di seguire le conversazioni sulla base dei temi scelti dagli utenti, nella stessa maniera di come avviene per seguire gli account. I suggerimenti per ogni argomento appariranno nella timeline e nella ricerca a seconda di quelle più frequenti e di quello che già viene seguito sulla piattaforma.

Quando si decide di seguire un argomento – sport, celebrities o un marchio – appariranno i tweet più coerenti con la ricerca pubblicati da esperti, appassionati o semplicemente da persone che parlano abitualmente di quel determinato tema su Twitter.

“L’obiettivo di Twitter – spiega la società – è consentire alle persone di seguire i propri interessi nel modo più semplice e immediato possibile, rimanendo sempre aggiornati sulle ultime novità”.

Ansa