Azimut, entro il 2019 investirà 7 miliardi in asset sostenibili

Azimut investirà 7 miliardi di euro (circa il 30% dei fondi gestiti da AZ Fund Management) entro la fine del 2019 in società e asset dotati di un rating di sostenibilità di almeno BBB calcolato sulla base dei dati di ricerca Esg della società Msci. Inoltre, sempre entro la fine dell’anno, sarà ottenuta l’attribuzione di un rating Vigeo Eris (agenzia di rating e ricerca specializzata in sostenibilità) ad almeno 20 comparti. Nel corso del primo trimestre 2020 sarà lanciata una linea di comparti full Sri (investiti al 100% in azioni Esg) e di prodotti tematici.

Si tratta – afferma una nota del gruppo, che ha presentato oggi le novità in tema di investimenti sostenibili – del maggior intervento mai fatto in Italia in termini di conversione degli investimenti verso attività Esg. Il contributo alle tematiche sociali del gruppo si esprime anche attraverso l’impegno nel sostegno dell’economia reale, attraverso la Sgr Azimut Libera Impresa che crea e gestisce fondi di investimento alternativi chiusi ad elevato impatto su ambiente ed economia reale e investirà 10 miliardi di euro entro i prossimi cinque anni in piccole e medie aziende italiane non quotate. In questo ambito è previsto il lancio nel 2020 di un fondo in infrastrutture sociali dedicato alla clientela istituzionale e di un impact fund. Infine prosegue l’impegno di Azimut per la comunità e il territorio attraverso “Azione Azimut per le Comunità”, il gruppo di lavoro dedicato alla Csr (Corporate Social Responsibility) finalizzato alla promozione della cultura e della responsabilità, grazie a iniziative sul territorio che riguardano filantropia, educazione finanziaria, sostegno alle fasce deboli, promozione della cultura, dell’arte e delle attività sportive, mentre continua l’attività della Fondazione Azimut, nata nel 2011 con la mission di sostegno delle famiglie indigenti, che ha erogato oltre 4,5 milioni di euro. “La nostra nuova strategia di sostenibilità, in perfetto allineamento con i nostri valori, è stata declinata sia a livello corporate, rendendo Azimut una società e un titolo che risponde pienamente alla sempre maggiore attenzione degli investitori internazionali per realtà affidabili sul fronte della sostenibilità e che integrano i principi Esg nel loro business e nei loro comportamenti, sia alla richiesta degli investitori privati e professionali di prodotti che coniughino il rispetto di tali principi con un corretto profilo di rischio e rendimento. Con questo sforzo di conversione Azimut si pone al primo posto nell’industria del risparmio gestito italiano sul tema Esg”, ha commentato Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding.