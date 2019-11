Apple tratta con ex Hbo per contenuti tv

E’ Richard Plepler, amato dai talenti di Hollywood

L’ex amministratore delegato di HBO, Richard Plepler, è in trattative per produrre contenuti per Apple.

Lo riporta la stampa americana citando alcune fonti.

Plepler ha lasciato a sorpresa HBO nei mesi scorsi nell’ambito di un’ondata di uscite dalla società in seguito all’acquisizione da parte di Time Warner da parte di AT&T. Il suo addio aveva allarmato molti osservatori, che lo ritengono uno dei geni del piccolo schermo amato dai talenti di Hollywood.

Per Apple, che ha lanciato il suo nuovo servizio di tv in streaming all’inizio del mese, l’assunzione di Plepler sarebbe di un vero e proprio colpo nella guerra contro i rivali Netflix, Walt Disney e AT&T.

Ansa.it