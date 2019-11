Presto a Pavia una pista ciclabile green che si auto-illumina di notte

Arriva in provincia di Pavia la pista ciclabile eco-illuminata.

Si tratta di un percorso lungo 5 chilometri che sarà realizzato sull’argine del Ticino per collegare la città ad alcuni comuni del Siccomario.



La pista si illuminerà di notte grazie alla luce solare assorbita durante il giorno: i 260mila euro necessari per i lavori saranno finanziati per metà dalla Regione Lombardia.

Il progetto si ispira a quello realizzato in Polonia, dove è già operativa da tempo la Glowing Blue Bike Lante, che sfrutta una vernice particolare che ha il pregio di immagazzinare luce nelle ore del giorno per rilasciarla con il buio.

Si calcola un’autonomia di circa 10 ore, sufficiente quindi per garantire luce dalla sera fino all’alba, anche durante l’inverno.

Ansa.it