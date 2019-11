Google, progetto segreto per la raccolta dei dati sanitari di milioni di americani

Wsj, pazienti e medici non ne sono a conoscenza

Google si sta alleando con alcuni colossi della sanità americani per raccogliere i dati personali e le informazioni mediche di milioni di cittadini in 21 stati americani. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’iniziativa segreta a cui Google sta lavorando è il ‘Project Nightingale‘ ed è stata lanciata lo scorso anno in collaborazione con Ascension, un gigante che conta su 153 ospedali. I dati raccolti riguardano i risultati di laboratorio, le diagnosi dei medici e rappresentano una completa storia medica di un paziente. Né i pazienti né i medici sarebbero però a conoscenza della raccolta dei dati.

Ansa