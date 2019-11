Google Assistant aprirà i rubinetti

Google Assistant sarà sempre più integrato nella casa ‘smart‘.

L’ azienda di Mountain View ha aggiunto infatti una serie di funzionalità al proprio assistente vocale comprendendo anche il supporto a rubinetti e vasche da bagno.

Per esempio non sarà più necessario azionarli manualmente, ma si potrà fare a voce, magari mentre stiamo tornando a casa o cucinando, chiedendo ad esempio di prepararci un bagno caldo.

Resta solo da capire quando le aziende potranno ideare questo tipo di prodotti al momento poco presenti sul mercato.

Google ha già integrazione della tecnologia in ambito domestico con la linea Nest, tra cui altoparlanti intelligenti anche di piccoli dimensioni e con prezzi per tutte le tasche.

Ansa.it