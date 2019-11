Fisia Italimpianti, gruppo Salini Impregilo, verso il completamento dell’impianto di depurazione Ataköy in Turchia

Fisia Italimpianti, Gruppo Salini Impregilo, in dirittura d’arrivo sui lavori dell’impianto di depurazione delle acque di Ataköy di Istanbul in Turchia, contratto ottenuto nel 2016 e del valore di 83,9 milioni di euro. A lavori completati, con l’adeguamento dell’impianto esistente e la realizzazione di una nuova sezione dell’opera, l’impianto di Ataköy sarà in grado di trattare gli scarichi urbani di ben 3.000.000 di abitanti equivalenti con una portata giornaliera di trattamento pari a 600.000 m³/d. Il progetto, con una forte componente di sostenibilità ambientale, conferma il ruolo primario di Fisia Italimpianti tra i contractor globali più competitivi nel settore del trattamento delle acque e della dissalazione, con un’esperienza di oltre 90 anni nel mondo.

Scopo del progetto è il trattamento delle acque reflue di alcuni distretti urbani della parte occidentale della città di Istanbul, sul lato europeo, utilizzando metodi biologici avanzati, con il successivo scarico a mare delle acque depurate e rese una risorsa rinnovata per l’ambiente.

Il primo lotto del progetto, in fase di completamento, prevede il ricondizionamento dell’impianto esistente, in servizio dal 2010, che tratterà 360.000 m³/d, gli scarichi di 1,8 milioni di abitanti equivalenti. Il secondo lotto, completato invece alla fine del 2018, ha comportato la realizzazione di una moderna unità MBR (Membrane Bio-Reactor), tecnologia innovativa per la Turchia, che consente di recuperare una parte dell’acqua da trattare per usi irrigui e stradali. La capacità prevista per l’unità MBR è di 30.000 m³/d su 3 linee di trattamento.



Sempre ad Istanbul, Fisia Italimpianti è all’opera per la realizzazione di un altro impianto di trattamento delle acque, nel quartiere di Yenikapi, che permetterà di trattare 450.000 metri cubi al giorno di acqua, pari alla produzione di acque reflue di due milioni di abitanti.

Con gli impianti installati e in costruzione nel mondo, Fisia Italimpianti contribuisce al miglioramento della qualità della vita di oltre 6.600.000 abitanti. Un dato significativo se si considera che quasi 5 miliardi di persone vivono in aree a rischio di carenza idrica e che l’80% degli scarichi idrici mondiali viene rilasciato nell’ambiente senza adeguati impianti di trattamento.

Con sede a Genova, la società è parte del Gruppo Salini Impregilo, leader mondiale nel settore acqua per il quinto anno secondo le classifiche ENR. Grazie anche a Progetto Italia – l’operazione industriale lanciata da Salini Impregilo per consolidare il settore delle costruzioni in Italia e creare un gruppo con le dimensioni, le competenze e le risorse per competere nel mondo in modo più efficace – Fisia Italimpianti punta a rafforzarsi sempre più a livello internazionale, basando la sua crescita sul mega-trend che a livello globale vede la domanda di acqua destinata a incrementare nelle prossime decadi. Le opere e gli impianti della società in costruzione includono progetti in Arabia Saudita, Oman ed Emirati Arabi Uniti.