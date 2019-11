Saipem, accordo con Daewoo su onshore oil&gas

Saipem e Daewoo E&C hanno siglato un accordo strategico di cooperazione su opportunità nell’industria oil and gas onshore, con particolare attenzione al settore del GNL, selezionate a livello globale.

Come si legge in una nota, “combinando le rispettive risorse e competenze nell’ingegneria, approvvigionamento e costruzione di impianti a terra, le due società potranno concentrarsi su specifiche opportunità con l’obiettivo di creare efficienza e valore per i propri clienti”. “Questa alleanza strategica rinforza e capitalizza la complementarità e le sinergie nell’intera catena del valore EPC e crea un soggetto determinante capace di proporre soluzioni avanzate nella costruzione di impianti GNL a livello globale”. Maurizio Coratella, nella foto, Chief Operating Officer of the Saipem Onshore E&C Division, ha commentato: “Questo accordo strategico con Daewoo capitalizzerà le nostre competenze distintive nei progetti di elevata rilevanza, in particolare nel GNL, e la nostra comprovata esperienza operativa nel realizzare gli obiettivi societari dei nostri clienti in tutto il mondo”. “Saipem – prosegue la dichiarazione del manager – ha una presenza storica nel settore del GNL, una attività ad alto valore aggiunto, in cui solo operatori qualificati sono in grado di gestire la complessità tecnologica. Il GNL è strategico per noi e stiamo convintamente focalizzando l’attenzione su di esso per consolidare le nostre attività ed i risultati dell’E&C onshore”. ​Kwangho Kim, Chief Operating Officer of the Daewoo E&C Plant Division, ha commentato: “Attraverso questo accordo strategico con Saipem, società di ingegneria riconosciuta a livello internazionale, la nostra indiscussa capacità nella costruzione particolarmente nel GNL è stata riconosciuta in tutto il mondo e ottenuto la visibilità per rafforzare le proprie capacità ingegneristiche. Inoltre, lo scorso settembre, la joint venture tra Daewoo E&C e Saipem è stata individuata come miglior offerente per il contratto EPC del treno 7 di Nigeria GNL. Daewoo E&C è orgogliosa di aver dimostrato al mercato il significativo ingresso nel settore dell’ingegneria del GNL”.