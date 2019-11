Cremonini e Percassi siglano accordo per sviluppare attività di ristorazione

Chef Express, società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, e Percassi, società leader nello sviluppo immobiliare e nella gestione di reti commerciali di importanti brand, hanno concluso un accordo per la creazione di un operatore di riferimento nell’offerta di ristorazione multi-brand, dedicato al settore dei Centri Commerciali, Shopping Mall, Outlet e Retail Park.

In base all’accordo, Chef Express ha rilevato il 60% della Percassi Food&Beverage, che viene rinominata C&P Srl, mentre il restante 40% rimane in mano a Percassi per il tramite di Odissea Srl. Il perimetro della C&P Srl al momento riguarda 16 punti vendita di ristorazione nei principali shopping mall e nei centri urbani italiani con i marchi Casa Maioli (format di piadineria artigianale, 9 locali), Caio Antica Pizza Romana (format di pizza romana, 5 locali), e il celebre marchio di ristorazione asiatica Wagamama (2 locali), per un fatturato totale annuo superiore ai 10 milioni di Euro.

Chef Express ha inoltre acquisito direttamente due punti vendita – uno a marchio Caio Antica Pizza Romana, l’altro a marchio Wagamama – presso l’aeroporto di Milano Malpensa, prima gestiti dalla Percassi Food&Beverage.

Fuori del perimetro di C&P rimane il marchio Starbucks, che continuerà il proprio sviluppo in Italia esclusivamente all’interno di Percassi.





Nasce così un operatore che si posiziona come punto di riferimento per gli sviluppatori e gestori dei centri commerciali, shopping mall, outlet e retail park con un’offerta di ristorazione moderna ed efficiente, competitiva e diversificata su più marchi. C&P Srl ha un importante piano di sviluppo che prevede di aprire una ventina di nuovi punti vendita all’anno.

Chef Express potrà sviluppare anche i marchi di C&P nell’ambito della concessione, all’interno di aeroporti, stazioni e autostrade e, allo stesso tempo, avrà l’opportunità di esportare alcuni dei suoi 30 marchi in portafoglio all’interno del segmento di mercato finora presidiato dalla Percassi Food&Beverage.

Vincenzo Cremonini spiega che “La nascita di C&P rappresenta una importante sinergia tra due grandi gruppi italiani, che permette di unire le competenze gestionali e operative di Cremonini nella ristorazione con il know-how di Percassi nello sviluppo immobiliare e nel retail. In più, è coerente con i piani di sviluppo del nostro settore ristorazione, che negli ultimi anni ha performato molto bene ed è quello che è cresciuto più velocemente all’interno del Gruppo grazie all’espansione dei brands controllati da Chef Express Spa all’interno di stazioni, aeroporti e autostrade, e allo sviluppo delle nostre catene Roadhouse e Calavera. L’accordo con Percassi, quindi, attraverso l’allargamento del portafoglio dei brands di ristorazione, ci permetterà di cogliere ulteriori opportunità di crescita”.

Matteo Percassi, Consigliere della holding Odissea ha dichiarato: “Siamo felici di aver stretto un accordo con la famiglia Cremonini, con cui sviluppare ulteriormente i brand Wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pizza Romana. Siamo certi che lavoreremo in modo sinergico per lo sviluppo anche dei marchi controllati da Chef Express, mettendo a fattor comune le specifiche competenze, dando in particolare il nostro contributo nello sviluppo retail grazie alla nostra esperienza nel settore”.

La nuova C&P avrà anche una funzione di incubatore e sviluppatore di concept di ristorazione nuovi, oppure aggregandone altri già esistenti, anche di operatori esteri interessati a sviluppare i loro marchi nel nostro Paese.

I FORMAT

CASA MAIOLI: Artigiani delle piadine dal 1952, è un’autentica piadineria che racconta la tradizione romagnola. Il brand creato dai fratelli Mirko e Alessandro Maioli – originari di Cervia, con una tradizione familiare che li vede legati alla preparazione della piadina romagnola seguendo la ricetta originale tramandata da tre generazioni – si caratterizza per un’offerta gastronomica imperniata sulla piadina, prodotto di eccellenza della Romagna. Mirko e Alessandro Maioli, oltre ad essere i perfetti testimonial del marchio, sono anche parte del team operativo che svilupperà il brand Casa Maioli, per il tramite di C&P.

CAIO ANTICA PIZZA ROMANA: Pizzeria romana gourmet. Il focus è sulla pizza romana: un prodotto naturale, gourmet e leggero, ispirata a una ricetta dell’antica Roma. Il primo store è stato inaugurato all’Oriocenter di Orio al Serio (BG) a maggio del 2017, nella nuova Food Court del Centro Commerciale.

WAGAMAMA: Casual restaurant etnico che basa il suo core business sull’esaltazione del cibo asiatico fresco e nutriente. Il nuovo Wagamama italiano porta a 23 il numero di Paesi in cui sono presenti locali Wagamama, catena fondata dall’imprenditore cinese Alan Yau e oggi controllata dalla The Restaurant Group, realtà da 500 locali in Gran Bretagna e specialista del casual dining market.