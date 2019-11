“O anche no”, Belcastro spiega l’importanza sociale del Rugby

Da qualche settimana va in onda, la domenica mattina su Rai 2, la trasmissione O anche no di Paola Severini Melograni. Si tratta di una bella iniziativa della Rai per la coesione sociale, con l’obiettivo, anche attraverso l’utilizzo dei social network, parte integrante del progetto di Rai2, di avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso delle 10 puntate: “da vicino nessuno è normale”, come recita il “pink bracelet” che sta già diventando un oggetto di culto. Il programma si è posto l’obiettivo di proporre un modo “diverso” di entrare nel mondo della disabilità attraverso i protagonisti che si raccontano con ironia e drammaticità. Noi vi consigliamo di guardare sul sito di RaiPlay, tutte le puntate finora trasmesse. In particolar modo, quella di ieri, che ha visto protagonista di un momento del programma Rodolfo Belcastro. Il direttore della comunicazione di Sace ha raccontato il suo impegno in favore dei ragazzi disabili con iniziative sportive legate al nobile gioco del Rugby. Per Belcastro, il rugby insegna la lealtà e il rispetto delle regole: è una palestra di vita. Potete vedere la puntata, cliccando qui. Per poter vedere la trasmissione, dovete registrarvi al portale RaiPlay (tranquilli, il servizio è gratuito). Il momento dedicato a Belcastro, lo trovate al minuto 23.