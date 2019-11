AliBaba frantuma ogni record: vendite per 13 miliardi di dollari in una sola ora

E’ un’edizione del Single Day che ad AliBaba difficilmente dimenticheranno: 91,2 miliardi di yuan (alias 13 miliardi di dollari di vendite) in una sola ora. Un numero che infrange il precedente record di 69 miliardi di yuan (9 miliardi di dollari) dello scorso anno.

Simile al Black Friday e al Cyber Monday negli Stati Uniti, e conosciuto anche come Double Eleven, Singles ‘Day è stato promosso come festa dello shopping dal presidente e amministratore delegato di Alibaba Daniel Zhang nel 2009, crescendo rapidamente fino a diventare il più grande evento di vendita online del mondo e da mettere seriamente in crisi i guadagni americani di Black Friday e Cyber Monday.

Luciana Grosso, Business Insider Italia