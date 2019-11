Ricavi del Nyt salgono con gli abbonati online

In corsa per centrare obiettivo 10 milioni abbonamenti 2025

Il New York Times chiude il terzo trimestre con un utile di 44 milioni di dollari, sopra le attese degli analisti. I ricavi sono saliti del 2,7% a 428,5 milioni, in linea con le previsioni del mercato.

Nel periodo luglio-settembre il New York Times ha registrato 273.000 nuovi abbonati online, per un totale di quattro milioni di lettori in via digitale. Gli abbonati totali, inclusi quelli dell’edizione cartacea, sono 4,9 milioni.

La società ribadisce l’obiettivo dei 10 milioni di abbonati entro il 2025, con “almeno due milioni” fuori dagli Stati Uniti. Attualmente gli abbonati a livello internazionale sono 500.000, la maggior parte in Gran Bretagna, Canada e Australia. Il terzo trimestre “è stato il nostro migliore di sempre per i nuovi abbonati digitali” afferma l’amministratore delegato Mark Thompson. La raccolta pubblicitaria è stata il punto debole del trimestre: è calata del 6,7%, con una flessione del 5,4% solo per quella digitale.





Ansa.it