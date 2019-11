Gli italiani investono meno, ma si informano di più

La paura di guadagni minimi, a fronte di una spesa e un rischio eccessivo, frena gli investimenti degli italiani, che sempre più spesso preferiscono lasciare fermi i propri risparmi.

Tuttavia, gli italiani si informano di più sulle tematiche legate alla finanza e al risparmio.

Secondo lo studio realizzato da SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, le ricerche fatte sul web contenenti parole chiave correlate agli investimenti sono aumentate del 70% negli ultimi tre anni.

E non riguardano più soltanto i titoli di stato.

Le parole chiave della finanza sul web I bitcoin continuano a destare un interesse crescente, non solo come modalità di pagamento (al terzo posto tra quelle più ricercate in rete) ma anche come mezzo per far fruttare i propri risparmi.

La frase “investire in bitcoin” oggi viene scritta sui motori di ricerca il 608,81% di volte in più rispetto a 3 anni fa.

Il tasso di crescita maggiore, però, lo fa registrare l’item “investire in Amazon“, con un +13.788,89%. In calo, invece, l’interesse nei confronti dell’oro, non più visto come il principale bene rifugio. “Investire in oro”, infatti, registra una contrazione del 7,59%.

Ansa.it