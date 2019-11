«Italia più rischiosa della Grecia», il Financial Times: ​è il paese debitore più rischioso nell’area euro. L’Italia, dunque, supera la Grecia: è il paese debitore più rischioso nell’area euro. I rendimenti dei bond di Atene sono scesi sotto quelli dell’Italia per la prima volta dal 2008. Il rendimento dei bond a 10 anni della Grecia – riporta il Financial Times – si è attestato all’1,10%. Il rendimento di titoli equivalenti italiani è salito all’1,16%.

IlMessaggero