AIFA, si è insediato il neopresidente Mantoan: gli auguri di Federfarma

Altra interessante novità di inizio novembre. Si è – insediato il nuovo presidente del Cda dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco), Domenico Mantoan (nella foto). Federfarma ha fatto al neopresidente i migliori auguri di buon lavoro, confermando la piena disponibilità delle farmacie a collaborare con l’Agenzia del Farmaco per tutelare la salute della collettività e, in particolare, dei cittadini più fragili, quali malati, cronici e anziani. “Auspico che l’operato dell’Aifa persegua l’obiettivo di una crescente omogeneità dell’assistenza farmaceutica sul territorio e di un sempre più razionale utilizzo delle risorse destinate ai farmaci” dichiara Marco Cossolo, presidente Federfarma. “Le farmacie possono fare molto per agevolare l’accesso al farmaci e garantirne il corretto utilizzo e l’aderenza alla terapia: hanno un ruolo importante perché sono il primo presidio sociosanitario del SSN, presente capillarmente anche nei centri più piccoli e disagiati, che vanta un contatto quotidiano con le realtà del territorio”.