WhatsApp, più controllo gruppi con aggiornamento privacy

Si può scegliere a chi precludere possibilità di inserirci

WhatsApp abilita un migliore controllo dei gruppi, croce e delizia degli utenti. Con un aggiornamento è disponibile una nuova voce all’interno del menu, sia per dispositivi iOS sia Android, che permette di scegliere manualmente a quali contatti precludere la possibilità di inserirci in un gruppo.

È possibile anche selezionare tutti i contatti in un colpo solo, in modo da impedire a tutti di aggiungerci ai gruppi senza un invito privato. Per accedere a questa voce basta andare nel menu, poi scegliere Impostazioni, Account, Privacy, Gruppi. A questo punto basta selezionare la voce “i miei contatti escluso…” per iniziare a scegliere chi non potrà più aggiungere il nostro contatto a eventuali gruppi.

Con questa funzionalità gli utenti avranno maggior controllo della propria privacy evitando così di finire in gruppi indesiderati o che sconosciuti possano entrare in possesso del proprio numero.

Ansa