Huawei, 1 miliardo di incentivi agli sviluppatori

Annuncio al Web Summit di Lisbona

Un miliardo di dollari alla comunità degli sviluppatori in tutto il mondo.

Huawei conferma il proprio programma di sviluppo al Web Summit 2019 in corso a Lisbona.

“Vogliamo creare un ecosistema favorevole all’innovazione, al quale possano unirsi i singoli sviluppatori. La nuova iniziativa guiderà l’innovazione non solo nell’ecosistema Huawei, ma permetterà agli sviluppatori di fare significativi passi avanti e scrivere le prossime tappe dell’innovazione”, spiega Jervis Su, Vice President Mobile Services, Huawei Consumer Business Group.

Gli sviluppatori e l’economia che ruota intorno alle app è cresciuta negli ultimi anni a livello esponenziale. E secondo la società di analisi App Annie, entro il 2021, potrebbe diventare la terza a livello mondiale con una crescita del 385% rispetto al 2016 e un valore di 6.350 miliardi di dollari.

A Lisbona, Huawei ha dato aggiornamenti anche su AppGallery, lo store digitale dell’azienda, preinstallato su tutti i dispositivi Huawei: ha raggiunto 390 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale e 180 miliardi di download all’anno.

Ansa.it