Catania, arrestati 2 corrieri della droga: percepivano il reddito di cittadinanza

Un uomo e una donna, ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza, incrementavano le loro entrate trasportando droga: cocaina per 2 milioni di euro. È quanto ricostruito dai finanzieri del Comando provinciale di Catania che durante un controllo lungo la tangenziale all’uscita per San Giovanni Galermo hanno fermato e arrestato due corrieri della cocaina. A bordo di un’auto presa a noleggio ce n’erano più di quattro chili. Il conducente dell’auto, 56 anni, nato a Catania e domiciliato a Misterbianco, con precedenti per reati contro il patrimonio, alla vista della pattuglia delle Fiamme gialle, ha tentato di spostarsi sulla corsia di marcia opposta a quella dove c’erano i militari così tentando invano di eludere un’eventuale ispezione del veicolo. I finanzieri non hanno esitato a raggiungerlo, a piedi, nella corsia opposta e gli hanno intimato l’alt. Il conducente e il passeggero, una donna di 53 anni, hanno mostrato segni di nervosismo. In auto trasportavano quattro panetti di cocaina purissima del peso complessivo lordo di 4,355 chili. Lo stupefacente, custodito con nastro adesivo da imballaggio e cellophane, diretto a rifornire il mercato catanese, avrebbe potuto fruttare al dettaglio fino a 2 milioni di euro. Da preliminari accertamenti economico-finanziari, i due arrestati risultavano percepire il reddito di cittadinanza che sarò revocato.