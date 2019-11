Co-fondatore Wikipedia lancia social focalizzato sulle notizie

Jimmy Wales, si basa su donazioni, non ci sarà pubblicità

Un social network che si chiama Wt.social focalizzato sulle notizie, che ha già raccolto 25mila utenti.

E’ l’idea “che sta crescendo” di Jimmy Wales, co-fondatore di Wikipedia sempre schierato a favore della libertà della Rete.

“Mi sono reso conto che il problema delle fake news e della disinformazione ha molto a che fare con le piattaforme social“, spiega Wales dal suo profilo Twitter, specificando che questa nuova piattaforma è una evoluzione di WikiTribune, sito fondato nel 2017 in cui giornalisti e volontari, in stile Wikipedia, scrivono notizie neutrali e verificate.

“Gli attuali social network si reggono su un modello di business legato alla pubblicità. Questo porta ad una dipendenza, a rimanere incollati ad un sito e ad essere trasportati in discorsi di odio e radicali, non nella cura del lato umano”, aggiunge Wales. Per iscriversi alla piattaforma bisogna registrarsi ed essere maggiori di 13 anni.

“Non venderemo mai i vostri dati – specifica il sito – ci manterremo sulle donazioni per assicurare la protezione della privacy e che lo spazio social sia privo di annunci”. Insomma, lo stesso modello su cui si basa Wikipedia. L’interfaccia di Wt.social è solo in inglese ma si può pubblicare in qualsiasi lingua.

Ansa.it