Unicredit, DoValue gestirà npl istituto per 6,1 miliardi

DoValue ha raggiunto un accordo con Unicredit che prevede la gestione in esclusiva, in qualità di Master e Special Servicer, di un portafoglio di mutui residenziali in sofferenza del valore di circa 6,1 miliardi di euro (gross book value). Lo conferma il gruppo in una nota, in cui si sottolinea come si tratti, per dimensioni, “del più importante progetto di cartolarizzazione di NPL residenziali in Europa”. I crediti oggetto dell’operazione sono, per la quasi totalità, già gestiti da doValue come parte del contratto con Unicredit stipulato nel 2015. “L’accordo odierno conferma il ruolo del Gruppo doValue quale Special Servicer della cartolarizzazione e gli attribuisce il ruolo di Master Servicer del portafoglio, contribuendo a rafforzare la leadership di doValue nel settore del servicing in Sud Europa e in modo particolare in Italia”, continua Dovalue.