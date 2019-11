Terroni caput mundi / Quella Benedetta voglia matta di Briatore

Un flirt che fa sbottare l’ex moglie Gregoraci. E Dolcenera è diversamente pop

FIORELLO CON ASCOLTI ECCELLENTI MA LONTANI DALLE CIFRE RECORD

Avevo promesso ieri di informarvi sui risultati di Rosario Fiorello, nel primo appuntamento su Raiuno, lunedì. Eccoli: 6.532.000 spettatori e il 25.08% di share. Ottimi numeri, considerando la disaffezione del pubblico rispetto alla tv generalista.Sono lontani i tempi in cui Fiorello teneva incollati alla tivù 10 milioni di italiani (arrivando anche a 15). Da sottolineare che “I soliti ignoti”, il preserale condotto da Amadeus, grazie al traino e poi con ospite Fiorello,ha ottenuto il suo record stagionale 6.365.000 e il 23,80%. Il 25% in access non lo si vedeva da tempo, solo quando c’è il Festival di Sanremo. Probabilmente ci sarà un netto calo fisiologico. Il programma vero e proprio partirà il 13 novembre, solo su RaiPlay.

DOLCENERA, IL CONCERTO A ROMA PER IL TOUR “DIVERSAMENTE POP”

Dolcenera (Galatina nel Salento, 16 maggio 1977, all’anagrafe Emanuela Trane) si è esibita ieri in un concerto al Teatro Brancaccio di Roma, nell’ambito del nuovo tour “Diversamente pop”. Massimo Iondini ha scritto su Avvenire: «Da ‘Sorriso nucleare’ ad ‘Amare mare’ un filo rosso tiene insieme e ricuce i pensieri e le urgenze da cantare di Dolcenera. Lungo gli anni (sedici da quel primo album) e una personalità artistica che non conosce limiti e confini.Tanto da averla resa sempre più “diversamente pop”, come è intitolato il nuovo tour… Se nel 2003 all’indomani del successo sanremese tra i Giovani (con ‘Siamo tutti là fuori’) debuttava cantando il dramma di una bambina vittima delle radiazioni di Chernobyl, dallo scorso luglio con il singolo ‘Amare mare’ è testimonial del progetto Plastic Radar di Greenpeace per sensibilizzare gli italiani sul rispetto del vitale elemento che circonda e abbraccia il Belpaese. Emerge così con forza la Dolcenera (nome d’arte di Emanuela Trane, ammaliata dalla omonima canzone di Fabrizio De André) cantautrice e fiera padrona del suo personale punto di osservazione sulla realtà, oltre il microcosmo della sfera più intima. «Cerco sempre di conciliare nella dimensione artistica tanto la mia interiorità quanto il mio sguardo sul mondo – spiega. Un approccio che ho applicato anche alla musica abbracciando tanti generi e tendenze, dal rhythm and blues al rock, dalla pizzica al synth pop, dalla dance al soul. Per questo mi piace essere definita diversamente pop, che per me è libertà di espressione. Ciò che mi permette di raccontare anche paure, debolezze e fragilità. Ecco perché mi piace la dimensione del teatro, che fa scendere la popstar dal piedistallo e crea empatia con il pubblico».

BRIATORE FLIRTA CON BENEDETTA LA GREGORACI SBOTTA, INDIGNATA

Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore per la “baby” fidanzata,Benedetta Bisi: «Fa rabbrividire, lei ha 49 anni meno di lui». L’ex moglie di Flavio, chiamata a commentare la notizia e gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi”, non ha usato mezzi termini per criticare l’ex marito e il suo nuovo flirt. La conduttrice in questo momento si trova in California con il figlio Nathan Falco. La Gregoraci ha espresso la sua opinione rispondendo alle domande dei followers su Instagram. “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, è stato il commento di un utente al quale Elisabetta ha risposto: «Più che destabilizzare fa rabbrividire».

“LEI È PIU GIOVANE DI 49 ANNI… UNA COSA CHE FA RABBRIVIDIRE”

A una fan che invece ha accusato Briatore di aver “scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna”,la conduttrice ha scritto: «Me lo auguro, che se ne renda conto…Man on ne sono sicura». Poi qualche accenno al passato e alla loro vita insieme. «Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni», è stato il pensiero di un utente. «Tanto», la conferma lapidaria. È chiaro che i rapporti tra i due siano molto tesi. Anche Briatore non va per il sottile nel giudicare le storie dell’ex. L’imprenditore di recente ha reso noto il suo fastidio riguardo le sue frequentazioni. Sembra si sia addirittura rivolto al suo avvocato per ‘frenare’ l’irrequietezza di Elisabetta, che potrebbe nuocere al figlio, Nathan Falco. Intervistato da Novella 2000, Flavio Briatore ha smentito di essere fidanzato con la ventenne Benedetta Bosi: «È solo un’amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui a Malindi nella nostra compagnia».I due sono stati fotografati in Kenya, nel resort di Briatore ‘Lyon in the Sun’ mentre si stavano baciando.