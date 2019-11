Leonardo, tempo di rivoluzione: fuori Raffaella Luglini

Finmeccanica/Leonardo, aria di rivoluzione. L’aria comunicazione del gruppo sta vivendo una forte fase di cambiamento. Raffaella Luglini non è più Chief Stakeholder Officer del gruppo. In questa posizione, era Responsabile delle Relazioni Esterne, della Comunicazione inclusa quella Digitale, delle Relazioni con i Media, della Sostenibilità e di Investor Relations and Credit Rating Agencies. Tutto questo perché la posizione di Chief Stakeholder Officer, viene ritenuta superata da Finmeccanica. Le attività di Investor Relations and Credit Rating Agencies confluiranno a diretto riporto del Chief Financial Officer. Non è l’unica novità Carlo Formosa non è più il Responsabile delle Relazioni Internazionali del gruppo. La posizione confluirà nell’Uo Communication con riporto al presidente, per quello che concerne i rapporti istituzionali.