Ryanair, utili stabili nel primo semestre: taglia outlook annuale

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair annuncia un utile netto stabile a 1,15 miliardi di euro nel primo semestre (da aprile e a settembre). Il risultato risente dei bassi prezzi dei biglietti per la domanda debole del Regno Unito e la concorrenza della altre compagnie low cost in Europa. Ryanair abbassa le sue previsioni di utili di fine anno, riducendole tra 800 e 900 milioni di euro, a causa di un mercato sfavorevole. Inoltre, Ryanair si aspetta che il suo primo velivolo 737 MAX sdella Boeing venga consegnato al più presto a marzo o ad aprile 2020, ma ha avverte che il rischio di ulteriori ritardi è in aumento.