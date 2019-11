Editoria, è online il nuovo numero di Raspelli Magazine

Dal 1 novembre è online il quinto numero della nuova pubblicazione gratuita RASPELLI MAGAZINE: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia” ,da cui la testata prende nome. Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici, trovano spazio nelle pagine del “Raspelli Magazine”.Il tutto è nato tra il milanese Edoardo Raspelli e la ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo).

In questo numero, l’editoriale di Edoardo Raspelli è dedicato al boom dell’associazionismo nelle sagre. Poi c’è il racconto della prova diretta fatta da Raspelli in tre ristoranti , con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati da “inatteso cliente qualunque pagante”:Massimo Camìa (La Morra,Cuneo),Antica Arilica (Peschiera del Garda,Verona), Touring (Milano Marittima,Ravenna)

Grandi fotografie anche per gli alberghi testati e raccontati.In questo quinto numero: Monastero di Cherasco Somaschi(Cherasco,Cuneo), Mulino Grande (Cusago,Milano), Villa Contarini Nenzi (Dossòn di Casièr, Treviso).

Poi si annunciano o si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane:

-CARRÙ( Cuneo)-Il congresso scientifico sul Bue Grasso di Carrù.

-OLEGGIO CASTELLO (Novara)-Il grande sucesso di Cookery al castello Dal Pozzo d’Annone.

-LODI-Le Forme del Gusto 2019 promosse dalla Confartigianato Imprese.

-MARSALA (Trapani)-La grande manifestazione Wineup Expo.

-MIRANDOLA (Modena)-La gara per i migliori Maccheroni al Pettine tra le frazioni della città.

-MILANO – “Una notte con…”: le interviste di Morena Zapparoli Funari a Milano,allo spazio Sisal Wincity.

-VIGEVANO( Pavia)-La prima edizione di “Stendardo e cucchiaio”con i comuni della Lomellina in gara con primi piatti a base di fagioli borlotti.

In questo quinto numero di RASPELLI MAGAZINE c’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del cronista della gastronomia (Voi, In Famiglia, EcoRisveglio, Libertà, Il Giorno, Gazzetta di Parma ,Adesso,Dissapore…); quella “A Tavola con Raspelli”: in questo quinto numero, Anita Fissore .

RASPELLI MAGAZINE, anche in questo numero , ha un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette vegetariane e vegane di Maura Anastasia: ciambella ai frutti di bosco e yogurt.