Alitalia, Lufthansa: pronta a investire ma con precondizioni

Secondo indiscrezioni di stampa, la compagnia aerea tedesca sarebbe pronta a investire una cifra superiore ai 100 milioni offerti da Delta

Lufthansa è pronta a considerare un “importante investimento” nella nuova Alitalia ristrutturata, ma questo investimento è subordinato a delle “precondizioni”.

Lo indica la compagnia tedesca nella lettera inviata a Fs. Lufthansa chiede tra l’altro: una riduzione significativa del costo degli aerei e degli equipaggi, un dimensionamento della flotta e del network, un aumento della produttività e un accordo preventivo di riduzione dei costi.



Lettera Lufthansa a governo e Fs – Lufthansa ha inviato una lettera a Fs e in copia conoscenza al Mise sul dossier Alitalia.

Nella lettera la compagnia tedesca non fa riferimento all’equity, ossia alla quota che acquisterebbe nella Newco, e non menziona cifre per quanto riguarda l’offerta.

Secondo indiscrezioni di stampa, tuttavia, la compagnia aerea tedesca sarebbe pronta a investire una cifra superiore ai 100 milioni offerti da Delta.

