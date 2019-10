Brescia-Inter. No, gli insulti no. Ma Balotelli ne ha fatte tante

(di Tiziano Rapanà) Gli insulti fanno sempre schifo. La curva nord interista è stata eccessivamente feroce contro Balotelli. “Se saltelli muore Balotelli” è una porcheria, una bestialità da condannare. Pertanto esprimo la mia piena solidarietà a Super Mario. Però al tempo stesso non dimentico gli sgarbi che Balotelli ha fatto contro l’Inter, la squadra cui lui deve tutto. Le tante polemiche create, l’amore per il Milan esibito anche quand’era un giocatore nerazzurro, con tanto di maglia rossonera indossata durante una puntata di Striscia la notizia, qualche anno fa. Ancora solidarietà e un abbraccio virtuale al calciatore, perché gli insulti contro la sua mamma sono vergognosi e quelle mondezze ingiuriose che gli sono state urlate contro, per tutti i novanta minuti, sono ingiustificabili e inaccettabili. Ma non riesco a dimenticare quando Balotelli, nel match contro il Barcellona, gettò a terra la maglia dell’Inter. Ne ha fatte tante. Mi scuso per la veemenza, parlo da tifoso innamorato della squadra. Gli insulti a Balotelli gli sono stati rivolti ieri, durante il match Brescia-Inter. Ha vinto l’Inter per 2 a 1, facendo una grande partita. L’Inter vince grazie a due prodezze compiute da Sanchez e Lukaku. Sull’autogol di Skriniar non mi pronuncio. Comunque errare è umano ed è inutile crocifiggerlo per un errorino, per giunta se si è riusciti a portare a casa i 3 punti. L’Inter, quest’anno, c’è. Non so se sarà in grado di portare a casa lo scudetto, ma sono fiducioso. Quest’anno, e mi pare di averlo già scritto, i competitor sono tanti e di buon livello. L’Inter dovrà sudare 7 camicie, se vorrà tornare a diventare la regina del campionato. Per adesso, è prima in classifica. Il primato è momentaneo e vincolato al risultato dalla partita Juventus-Genoa, che si giocherà alle 21. Il Genoa, grazie alla grinta del nuovo mister Thiago Motta, sembra stia superando il momento negativo. Stasera, la squadra deve affrontare una prova impegnativa: i ragazzi di Sarri sono formidabili, eccezion fatta per De Ligt, che rende poco e porta problemi. E con Ronaldo in campo non ce n’è per nessuno.

