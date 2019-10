TIM, on air lo spot “Operazione Risorgimento Digitale”

TIM lancia “Operazione Risorgimento Digitale”, un grande progetto di educazione digitale per l’Italia che vuole raggiungere un milione di persone attraverso corsi di formazione, tenuti da maestri digitali in 107 province italiane. L’iniziativa è accompagnata da uno spot istituzionale, on air da oggi, che grazie al susseguirsi di immagini suggestive e alle note de Il signor Bruschino – Overture di Gioacchino Rossini racconta l’importanza dell’apprendimento delle nuove tecnologie per tutti gli italiani.

“Sei pronto al viaggio più straordinario senza muoverti dalla tua città?” è il messaggio dello spot che anticipa l’essenza del progetto: un tour itinerante – che partirà da Marsala (TP) il prossimo 11 novembre – con l’obiettivo di supportare il processo di digitalizzazione del Paese e accelerare la diffusione delle competenze digitali nei cittadini.

Lo spot da 15”, ideato da Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media e Multimedia Entertainment di TIM, sarà on air sulla Rai, nel circuito TV, cinema, digital e radio; la campagna sarà pianificata anche sulla stampa e affissione locale.