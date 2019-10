Nasce molletta hi-tech contro spreco cibo

L’azienda veneziana H24Invent ha realizzato con il legno abbattuto dalla tempesta Vaia ‘Memo Food Clip’, una molletta hi-tech brevettata che avverte attraverso lo smartphone se i cibi stanno per scadere. “I dati sullo spreco di alimenti sono impressionanti, nonostante negli ultimi anni ci siano state numerose campagne di sensibilizzazione sul tema – ricorda Enrico Ranzato, amministratore delegato e socio fondatore dell’azienda –. Vista l’entità del problema abbiamo pensato al modo di utilizzare la tecnologia per trovare una soluzione a un fenomeno che non colpisce solo il quotidiano delle famiglie italiane, ma è un vero e proprio tema etico a livello globale”.La clip funziona esattamente come una di quelle mollette utilizzate per chiudere i sacchetti di alimenti ma, collegata ad una app scaricabile sullo smartphone, permette di inserire, in maniera intuitiva e veloce, la data di scadenza. All’utente arriverà poi un alert tre giorni e 24 ore prima della scadenza del cibo.