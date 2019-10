Aramco, verso annuncio Ipo

Il colosso petrolifero saudita Aramco dovrebbe annunciare il prossimo 3 novembre l’avvio della sua attesa Ipo. Lo rivelano alla Reuters fonti della compagnia, secondo le quali il collocamento dovrebbe avvenire sulla piazza finanziaria saudita di Tadawul e riguarderà una quota dell’1-2% dell’azienda. L’offerta dovrebbe consentire di rastrellare intorno ai 20 miliardi di dollari. Il prezzo iniziale, secondo le fonti, sarà annunciato il 17 novembre. Aramco ha preferito non commentare le anticipazioni della Reuters. Il 4 dicembre, secondo il canale televisivo Al-Arabiya, dovrebbero iniziare le sottoscrizioni e il debutto in Borsa dovrebbe avvenire l’11 dicembre. L’Ipo di Saudi Aramco era stata inizialmente annunciata tre anni fa. Il colosso petrolifero saudita intendeva collocare il 5% dell’azienda col quale, avendo stimato un valore di mercato di 2.000 miliardi di dollari, pensava di raccogliere circa 100 miliardi di dollari. Poi a settembre ha preferito rinviare questa mega-collocazione, per optare per un’Ipo più ridotta.