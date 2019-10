Ottobre al termine del suo ciclo, ci regala delle sorprese interessanti nel mondo del management. Importante novità in casa Anas. Grazia Maria Rita Pofi è il nuovo direttore relazioni esterne e affari istituzionali della società. Pofi, classe 1967, si laurea in psicologia nel 1991 con lode e si specializza alla Scuola di Giornalismo e Comunicazione di Massa della Luiss Guido Carli con lode. Vince tante borse di studio. Nel 1991 vince la borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1992 vince la borsa di Studio delle Ferrovie dello Stato per la comunicazione dell’Alta Velocità Italiana. E l’anno successivo vince la borsa di studio dell’AGI. Sempre nel 1993, assume l’incarico di Responsabile Relazioni Esterne della società di autolinee Sogin, del Gruppo FS. Così inizia un rapporto proficuo con Ferrovie dello Stato. Nel 1997 proseguendo la sua esperienza nelle FS, Direzione Relazioni Esterne nel settore delle Relazioni Pubbliche. Nel 2003 assume l’incarico di Responsabile Relazioni Pubbliche Comunicazione e Rapporti con le Associazioni dei consumatori e ambientalisti di Rete Ferrovia Italiana. Nel 2007 assume l’incarico di Responsabile delle Relazioni Pubbliche del Gruppo FS. Nel 2018, arriva la direzione nella Macro Struttura Relazioni Esterne e assume l’incarico di coordinare le strutture Brand Image & Advertising, Brand Insight & Research, Client Manager Comunicazione Network stazioni, Public Relations, Sponsorship, Politiche Sociali, Eventi, Fiere e Cerimoniale.