Salini Impregilo presenta il nuovo sito internet

Un nuovo sito, un nuovo Gruppo, e nuove prospettive di crescita in Italia e nel mondo. Salini Impregilo lancia il suo nuovo sito internet e lo fa proprio mentre il Gruppo è impegnato nel Progetto Italia, il piano di consolidamento del settore delle costruzioni che darà vita al più grande player italiano delle infrastrutture. Un cambiamento di prospettive che il nuovo portale presenta ogni giorno al grande pubblico.

Il sito sarà una Digital Media Factory che racconta il Gruppo e il mondo delle infrastrutture attraverso video, dirette streaming, podcast, reportage, portfolio fotografici messi al servizio delle grandi storie che comporranno la filiera della narrazione.

Dalla posa del primo impalcato sul nuovo ponte di Genova, a cui ha partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fino all’inaugurazione della metro Cityringen di Copenhagen, alla presenza della Regina Margherita II di Danimarca, le opere e soprattutto le persone di Salini Impregilo nel mondo diverranno protagonisti in primo piano di articoli, video, inchieste, approfondimenti.

“L’evoluzione di Progetto Italia – spiega Pietro Salini, Amministratore Delegato Salini Impregilo – unita ai progetti che il Gruppo sta realizzando ci spingono a parlare all’Italia e ai mercati internazionali per mostrare cosa significa eccellenza e made in Italy nel settore dell’ingegneria e delle grandi infrastrutture complesse nel mondo. Il nostro è il racconto delle rivoluzioni rese possibili grazie alle grandi opere, ma anche quello dei piccoli gesti che ogni giorno le nostre persone mettono in atto perché quelle grandi opere vedano la luce. I progetti di Salini Impregilo permettono a Genova di riavere il suo Ponte, a Las Vegas di avere acqua potabile, alle grandi navi di attraversare il Nuovo Canale di Panama, mettono al servizio dei cittadini australiani linee metropolitane moderne e sostenibili e assicurano viaggi in treno ad alta velocità, dall’Italia agli Stati Uniti. Il nostro sito e i nostri canali sono un faro acceso giorno e notte sul nostro lavoro, e, tramite questo, sullo sviluppo delle infrastrutture nel mondo”.

Una sfida che il nuovo sito è pronto ad accettare partendo dai risultati delle attività web del Gruppo raggiunti fino ad oggi. Il sistema di 13 siti aziendali, che da oggi confluiscono in un grande hub unico, ha registrato nel corso dell’anno più di 1.240.000 visite, con un incremento rispetto allo scorso anno del 50%, ed un traffico dall’estero aumentato del 60%. Un risultato conseguito anche sui canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn, e Twitter) dove il Gruppo ha registrato 35 milioni di impression con un incremento, in 9 mesi, del 74%.

Dal 2014, anno di nascita di Salini Impregilo, il Gruppo è stato protagonista di una forte crescita del business, accompagnata da una strategia di comunicazione che ha contribuito al rafforzamento della sua reputazione di leader globale nel settore delle grandi opere infrastrutturali complesse grazie allo storytelling sui nuovi progetti di Salini Impregilo, sui risultati e le innovazioni tecniche, sui traguardi e le iniziative legate ai temi di sicurezza, sostenibilità, inclusione. Un nuovo modo di avvicinare le grandi infrastrutture complesse anche ai non addetti ai lavori.