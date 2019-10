Festival Internazionale della Letteratura di viaggio, domani Mario Sechi sarà premiato a Cagliari

Il musicista Paolo Fresu e il direttore dell’Agi Mario Sechi saranno premiati domani a Cagliari in chiusura della quarta edizione del Festival Internazionale della Letteratura di viaggio. Il Globo, realizzato dalle Ceramiste Ariu, sarà consegnato da Antonello Cabras, presidente della Fondazione Sardegna che ospita la serata finale del festival dopo gli appuntamenti di Nuoro e Sassari e le anteprime nella penisola a Palermo, Parma, Pisa e Prali. La serata sarà aperta dallo scrittore Paolo Zardi che, in un dialogo con la libraia Luisa Siddi, presenterà il romanzo ‘L’invenzione degli animali’ (Chiarelettere, 2019). Subito dopo la parola passerà allo scrittore e giornalista Alessandro Zaccuri, autore del libro ‘Nel nome’ (NN, 2019), che dialogherà col giornalista dell’Unione Sarda Paolo Matta. Sarà poi il trombettista jazz Paolo Fresu, al quale andrà il Globo per la Letteratura, a raccontarsi al giornalista Simone Cavagnino. Il suo ‘Poesie jazz per cuori curiosi’ (Rizzoli, 2019) sarà occasione per avventurarsi in un viaggio in cui si rincorrono la musica e la parola scritta. Fresu è uno dei più acclamati musicisti italiani, con all’attivo oltre 400 dischi. Ha pubblicato ‘Musica dentro’ (Feltrinelli, 2009), ‘In Sardegna. Un viaggio musicale’ (Feltrinelli, 2012) e ‘La musica siamo noi’ (Il Saggiatore, 2017). Di recente è uscito il nuovo album, ‘Norma’, in cui il jazz incontra l’omonimo capolavoro di Vincenzo Bellini. Il festival sarà concluso dall’appuntamento col direttore dell’agenzia di stampa AGI, Mario Sechi, al quale andrà il Globo per il Giornalismo. Affiancato dallo scrittore e giornalista dell’Unione Sarda Francesco Abate, Sechi ripercorrerà le tappe della sua carriera che l’ha portato alle più note testate giornalistiche nazionali: dal ‘Giornale’ all’’Indipendente’, ‘Libero’, ai quotidiani ‘Il Tempo’ e ‘L’Unione Sarda’, di cui è stato direttore.

Sechi è stato anche vicedirettore di ‘Panorama’ e nel giugno del 2017 ha creato ‘List’, un progetto giornalistico distribuito attraverso una newsletter. Ha collaborato con ‘Il Foglio’, con la rivista di cultura politica ‘Ideazione’ e scritto di geopolitica e diplomazia su ‘Emporion’. Nell’ottobre 2012 ha pubblicato il saggio ‘Tutte le volte che ce l’abbiamo fatta. Storie di italiani che non si arrendono’ (Mondadori).