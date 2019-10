Roberto Della Seta e Francesco Ferrante nuovi partener di Eprocomunicazione

L’agenzia consolida la leadership nella comunicazione della sostenibilità e cresce nei public affairs

Roberto Della Seta, già presidente di Legambiente e Francesco Ferrante, già direttore di Legambiente e attuale vice presidente del Kyoto Club, entrambi con rilevanti esperienze parlamentari, entrano nella compagine societaria di eprcomunicazione, consolidandone la leadership nazionale nella comunicazione sulle tematiche legate alle sostenibilità e rafforzandone l’offerta di consulenza e servizi di relazioni istituzionali.

Roberto Della Seta assume il ruolo di Direttore Scientifico, accrescendo la capacità di consulenza progettuale e di sviluppo di contenuti ad alto valore aggiunto, quali green assessment, reporting di sostenibilità e strategie di posizionamento.

Francesco Ferrante assume l’incarico di Direttore Pubblic Affairs, garantendo un significativo impulso alla consulenza e ai servizi offerti da eprcomunicazione nell’area delle relazioni istituzionali, attraverso un approccio integrato di strumenti off line e on line.

Della Seta e Ferrante apportano a eprcomunicazione un patrimonio unico di competenze e di relazioni nell’ambito dei temi relativi alla sostenibilità, frutto di un impegno consolidato che li vede da tempo tra le voci più autorevoli e riconosciute dall’universo di imprese, associazioni, istituzioni che hanno scelto l’ambiente, l’economia circolare e l’impatto sociale quali propri riferimenti.

“La novità che annunciamo oggi – ha dichiarato Camillo Ricci, amministratore unico e socio insieme a Marilena Angelozzi – porta la nostra capacità di consulenza a un livello ancora più alto, in una fase in cui il ‘green new deal’ è al primo posto dell’agenda mondiale e in cui i clienti ricercano sempre più professionalità non improvvisate, nella comunicazione così come nelle relazioni istituzionali”.

L’ingresso di Della Seta e Ferrante insieme ai loro collaboratori porta a 35 i professionisti dell’agenzia che negli ultimi mesi ha acquisito clienti quali Peugeot, Fincantieri, Solar Konzept Italia e Zoppas Industries.