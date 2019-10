La Russia ha cancellato 20 miliardi di dollari di debito dei Paesi Africani

La Russia ha cancellato oltre 20 miliardi di dollari di debito accumulati dai Paesi africani, inclusa l’Etiopia. A rivelarlo è l’emittente etiope FanaBC. La cancellazione del debito accumulato durante l’era sovietica è stata annunciata dal presidente russo Vladimir Putin durante il primo summit Russia-Africa che si è tenuto in settimana a Sochi. L’ amabasciatore russo in Etiopia Michael Afanasiev è stato citato la settimana scorsa dal quotidiano economico fin24 mentre dichiarava che la Russia avrebbe ammortizzato i 160 milioni di dollari di debito dovuti dall’Etiopia. Nel 2005, la Russia ha cancellato poco più di 1,1 miliardi di dollari al Corno d’Africa. “Le autorità etiopi e russe hanno condotto delle discussioni raggiungendo un accordo sul modo migliore per cancellare i restanti 160 milioni di dollari di debito che l’Etiopia deve all’ex Unione Sovietica”, ha dichiarato Afanasiev. L’Etiopia esporta principalmente fiori e caffè in Russia, che vende a sua volta carburante, prodotti combustibili, veicoli e pezzi di ricambio all’Etiopia.