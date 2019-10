Huawei inaugura i nuovi uffici a Roma

Nuovi uffici romani per Huawei. Il colosso cinese dell’information and communication technology ha inaugurato ieri la nuova sede nella Capitale, in via Laurentina. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Roma Virginia Raggi, l’ ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Junhua, il direttore Digital University Elis-Politecnico di Milano Roberto Sorrenti, e l’amministratore delegato di Huawei Italia Thomas Miao.

L’inaugurazione avviene nel corso del quindicesimo anno di presenza di Huawei in Italia ed è solo l’ultima delle tappe che hanno visto l’azienda operare come soggetto attivo nel Paese. Nel 2008 il gruppo ha dato vita al centro di competenza di ricerca e sviluppo dedicato alle tecnologie microwave e alle alte frequenze, diventato poi centro globale nel 2011; nel 2016 è stata la volta del Joint Innovation Center dedicato alle smart city, realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna; nel 2019 è stato inaugurato lo smart office e l’Innovation, Experience and Competence Center di Milano ed è prossima l’inaugurazione di un secondo centro globale di ricerca e sviluppo dedicato al design. A questi si aggiungono i numerosi centri di innovazione congiunta aperti insieme ai maggiori operatori di telecomunicazioni.

«L’inaugurazione di una nuova sede risponde alla volontà di aprire le porte a operatori e aziende pubbliche e private per conoscere e toccare con mano le innovazioni e le soluzioni Ict con cui ci proponiamo di contribuire a creare una smart nation, incentrata sulle persone, intelligente, equilibrata e sicura», ha dichiarato Miao.

