In arrivo multe contro il pezzotto. De Siervo: “Da 2.500 a 25mila euro per tantissimi utenti”

Da 2.500 a 25mila euro. Sono questi gli importi delle multe che raggiungeranno i fruitori delle IPTV illegali (il famigerato pezzotto) pizzicati nelle recenti operazioni della Guardia di Finanza. A preannunciarlo è Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, durante un’intervista a una emittente radio campana.

“C’è un grosso giro di soldi dietro il cosiddetto pezzotto. Ognuno deve fare la propria parte, continuare ad alimentare questi meccanismi è da stupidi” ha detto De Siervo. “Nelle prossime ore arriveranno multe da 2.500 a 25mila euro per tantissimi utenti. Il consumo digitale di prodotti illegali – ha aggiunto – lascia delle impronte che danno la possibilità di ricostruire al contrario il flusso del file consumato, dunque restano tracce indelebili per gli inquirenti”.

Oltre ad alcune valutazioni di natura politica sui rapporti di forza all’interno della Lega, De Siervo apre ancora una volta le porte all’idea di un canale tematico della Lega, in collaborazione con il gruppo audiovisivo spagnolo Mediapro. La società spagnola ha fatto un’offerta per 1,23 miliardi di euro a stagione.

“Mediapro non ha formulato nessuna offerta d’acquisto per i diritti, ma stiamo valutando insieme l’opportunità di creare un canale tematico” ha commentato De Siervo. “La Lega di Serie A è pronta ad indire un nuovo bando nelle prossime settimane, nel caso in cui i risultati del bando originale non raggiungessero i dati sperati. Qualora si arrivasse alla creazione di un canale tematico, Mediapro sarebbe partner strategico della Lega nel progetto”.

Pasquale Agizza, Dday.it